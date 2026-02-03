Haberler

Bilecik'te esnafa dolandırıcılık uyarısı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından esnaf ve vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Broşürlerle farkındalık artırma çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde esnafa dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince, Bozüyük ilçesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde faaliyet gösteren iş yerleri ziyaret edildi. Çalışma kapsamında esnaf ve vatandaşların dolandırıcılık yöntemlerine karşı farkındalıklarının artırılması amacıyla bilgilendirme yapıldı. Gerçekleştirilen faaliyet sırasında, karşılaşılabilecek dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verilerek broşür dağıtımı yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulamanın, vatandaşların mağduriyetlerinin önlenmesine yönelik olarak sürdürüleceği bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
