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Bilecik'te Türkiye derecesi elde eden öğrencilere ödül verildi

Bilecik'te Türkiye derecesi elde eden öğrencilere ödül verildi
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Türkiye şampiyonalarında derece elde eden öğrenciler, Kaymakam Adem Öztürk tarafından makamında ağırlanarak başarı belgeleri ve hediyelerle ödüllendirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Türkiye derecesi elde eden öğrencilere ödülleri verildi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Türkiye derecesi elde eden öğretmen ve öğrencileri makamında ağırladı. Okulsporları Taekwondo, Karate, Muay Thai, Atletizm ve Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonalarında derece elde eden Bozüyük MTAL, Sınav Koleji, Fen Lisesi ve İçköy Ortaokulu öğrencileri başarıları dolayısıyla tebrik edildi. Ziyarette öğrencilere başarı belgeleri ve hediyeleri takdim edildi.

Kaymakam Adem Öztürk, "Türkiye derecesi elde eden öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu başarılar ilçemiz adına büyük bir gurur kaynağıdır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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