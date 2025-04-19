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Bozüyük'te 23 Nisan Futsal Turnuvası Coşkuyla Devam Ediyor

Bozüyük'te 23 Nisan Futsal Turnuvası Coşkuyla Devam Ediyor
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Bozüyük Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Futsal Turnuvası'nın yarı final müsabakaları büyük bir coşku ile gerçekleştirildi. Protokol üyeleri, turnuvanın çocukların gelişimine katkı sağladığını vurguladı.

Bozüyük Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından BİL-EN programı kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Futsal Turnuvası'nın yarı final müsabakaları büyük bir coşku ile gerçekleştirildi.

Yarı final karşılaşmalarını izlemek üzere, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ve Gençlik Spor İlçe Müdürü Selçuk Özdemir turnuva alanında hazır bulundu. Öğrencilere moral veren protokol üyeleri, aynı zamanda çocukların sporla gelişimine olan katkılara dikkat çektiler.

Turnuva, hem çocukların fiziksel ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi hem de sporun birleştirici gücünün toplumda hissettirilmesi açısından önemli bir platform sundu. Final karşılaşmalarının önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanıyor. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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