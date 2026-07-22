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Kaymakam Helvacı, OSB bölgesinde incelemede bulundu

Kaymakam Helvacı, OSB bölgesinde incelemede bulundu
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Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Organize Sanayi Bölgesi'nde yaptığı incelemelerde bölgenin ekonomiye ve istihdama katkılarını değerlendirdi, sanayi altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmaları takip ettiklerini belirtti.

Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) incelemelerde bulundu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde OSB'de gerçekleştirilen program kapsamında bölgedeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Helvacı, sanayi bölgesinin mevcut durumu, devam eden yatırımlar ve üretim faaliyetlerini değerlendirdi. İncelemelerde, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'nin ilçe ekonomisine ve istihdama sağladığı katkılar ele alınırken, sanayi altyapısının geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar da değerlendirildi.

Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, "Bozüyük Organize Sanayi Bölgemiz, ilçemizin ekonomik kalkınmasının lokomotiflerinden biridir. Üretim, istihdam ve yatırımın artması için yürütülen çalışmaları yakından takip ediyor, sanayicilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Güçlü sanayi, güçlü ekonomi anlayışıyla ilçemizin gelişimine katkı sağlayacak her projeyi desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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