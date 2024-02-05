Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe Aydın Doğa Spor Kulübü Üyeleriyle Buluştu

Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe Aydın Doğa Spor Kulübü'nün Bozdoğan Madran Dağı'nda düzenlediği doğa yürüyüşünün ardından kulüp üyeleriyle buluştu.

Bozdoğan'ın doğal güzellikleriyle öne çıkan Madran Dağı'nda düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Gökçe, Aydın Doğa Spor Kulübü üyeleriyle bir araya gelerek doğa sporlarına dair konuları ele aldı. Bölgenin doğa sporları açısından potansiyelinin görüşüldüğü görüşmede Kaymakam Gökçe, doğa sporlarının bireyler arasında dayanışma ve sağlıklı yaşam bilincini artırdığını vurguladı. Aydın Doğa Spor Kulübü üyeleri de Kaymakam Gökçe'nin ilgisi ve destekleri için teşekkür ederek doğa sporlarına olan ilginin artması ve bölgenin bu alanda daha fazla bilinirlik kazanması dileğinde bulundu. - AYDIN