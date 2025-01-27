Bozdoğan'da Tarım Üreticilerine Risk Yönetimi Toplantısı

Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin tarımsal faaliyetlerinde karşılaştıkları risklere karşı daha güvenli bir ortam sağlamak amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Bilgilendirme 28 Ocak 2025 Salı günü saat 14.00'te Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda yapılacak. Toplantıya tüm Bozdoğanlı üreticiler davet edilirken, tarım sigortalarının kapsamı ve faydaları hakkında ayrıntılı bilgi verileceği ifade edildi. Tarım Sigortaları Uygulamaları hakkında gerçekleştirilecek bilgilendirme, özellikle doğal afetler, kuraklık, sel ve don gibi risklerle karşılaşan çiftçiler için büyük önem taşıyor. - AYDIN