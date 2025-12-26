Haberler

Sinop'ta orman köylüsüne kış öncesi destek

Güncelleme:
Sinop'un Boyabat ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ağaç kesimleri sonrasında kalan odunlar, köylülerin kullanımına sunuldu. Bu uygulama, köylülerin kış aylarındaki yakacak ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı oluyor.

Sinop'un Boyabat ilçesinde kış hazırlıkları kapsamında, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ağaç kesimlerinin ardından kalan odunlar, köylülerin kullanımına sunuldu.

Boyabat ilçesinde kış hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan planlı ağaç kesimlerinin ardından bölgede kalan odunlar, destek amaçlı olarak köylülerin kullanımına sunuldu. Bu uygulama sayesinde köylüler, kış aylarında yakacak ihtiyaçlarını karşılayarak hem ekonomik olarak rahatlama sağlıyor hem de mevsim şartlarına hazırlıklı hale geliyor.

Kesim sonrası odunlar, köylülerin erişimi için uygun alanlara bırakıldı. Vatandaşlar, traktör ve diğer araçlarıyla bölgeye gelerek odunları topladı. Uygulamanın düzenli ve güvenli şekilde yürütülmesi için Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sahada hazır bulundu. Köylüler, dağıtımın kendileri için büyük kolaylık sağladığını ifade ederek, "Kışlık yakacağımızı kendimiz temin etmek zor oluyordu. Orman İşletme Müdürlüğü'nün sağladığı bu destek sayesinde kışa daha hazırlıklı olacağız" dedi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
