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Boyabat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, Yeşilay Boyabat İlçe Başkanı oldu

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Boyabat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, Yeşilay Boyabat İlçe Başkanı oldu
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Yeşilay Genel Merkezi'nin görevlendirmesiyle Boyabat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, Yeşilay Boyabat İlçe Başkanlığına getirildi. Erdem, bağımlılıkla mücadelede çocuk ve gençleri korumak için okullar, kamu kurumları ve ailelerle iş birliği yapacak.

Yeşilay Boyabat İlçe Başkanlığı görevine Boyabat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem getirildi.

Yeşilay Genel Merkezi tarafından yapılan görevlendirmeyle görevine başlayan Erdem, ilçede bağımlılıkla mücadele ve farkındalık çalışmalarına ağırlık vereceklerini söyledi.

Çocuk ve gençleri tütün, alkol, uyuşturucu, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklardan korumanın öncelikleri olduğunu belirten Erdem, kamu kurumları, okullar ve ailelerle iş birliği içinde çalışacaklarını ifade etti. Erdem, "Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde edindiğimiz saha tecrübesini Yeşilay çatısı altında birleştirerek bağımlılığa karşı güçlü bir mücadele yürütmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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