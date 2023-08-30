Bornova'da 101. Yıl Coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümü, Bornova’da coşkuyla kutlandı. Bornovalılar 29 Ağustos'ta gerçekleşen ve Bayraklı Bornova sınırından başlayan kortej geçişinde yerini aldı. Bando eşliğinde, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyen Bornovalılar zafer şarkıları ve marşlarını hep bir ağızdan söyledi. Kortejin ardından ise Büyükpark’ta gerçekleşen Türk Halk Müziği konseri, Bornovalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü, Bornova'da coşkuyla kutlandı. Bornovalılar 29 Ağustos'ta gerçekleşen ve Bayraklı Bornova sınırından başlayan kortej geçişinde yerini aldı. Bando eşliğinde, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyen Bornovalılar zafer şarkıları ve marşlarını hep bir ağızdan söyledi. Kortejin ardından ise Büyükpark'ta gerçekleşen Türk Halk Müziği konseri, Bornovalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Bornova'da Zafer Bayramı'nın 101. yıl kutlamaları fener alayı ve kortej geçişi ile başladı.

Mustafa Kemal Caddesi boyunca devam eden yürüyüş Bornova Büyükpark içinde son buldu. Bornovalılar, Bornova Belediyesi'nin dağıttığı bayraklarla Bornova Belediye Bandosu'nun çaldığı zafer şarkılarını ve marşları hep bir ağızdan söyledi. Bazı Bornovalıların evlerinin balkonlarından eşlik ettiği coşkuya, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Eşi Ufuk İduğ ile birlikte katılırken, 25, 26 ve 27. Dönem İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, belediye bürokratları ve meclis üyeleri de Bornovalıları yalnız bırakmadı.

BÜYÜKPARK'TA THM RÜZGARI

Geçişin ardından Bornova'nın tarihi alanlarından olan Büyükpark'ta Türk Halk Müziği şöleni yaşandı. Bornova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Şef Salih Sütoğlu yönetiminde sahneye çıkarken, Gülşen Kutlu da konuk sanatçı olarak müzikseverlerle buluştu.

30 Ağustos'un Milli Mücadele'nin dönüm noktası olduğunu belirten Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Bugün burada, tarihe altın harflerle yazılan bir zaferi yani Aziz Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük aşkının en güzel örneklerinden birini kutluyoruz. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen zaferin 101. yılını coşku ve gurur içinde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz Bornovalılar her zaman Cumhuriyet'e ve kurucu değerlerimize sahip çıktık. Buradaki birliktelik de bunun bir göstergesi" diyerek herkesin Zafer Bayramı'nı kutladı.

RESMİ TÖRENLER

Bornova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bornova Kaymakamı Fatih Genel ve 57. Topçu Tugayı Komutanvekili Topçu Albay Artem Verdi tarafından çelenk konuldu. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Protokol daha sonra Pınarbaşı Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehit ailelerinin acılarını paylaşan protokol üyeleri, şehitlerin mezarlarına da kırmızı karanfil bıraktı.