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Bolu Seben'de Çilek Yetiştiriciliği Eğitimi Sertifikaları Dağıtıldı

Bolu Seben'de Çilek Yetiştiriciliği Eğitimi Sertifikaları Dağıtıldı
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Bolu'nun Seben ilçesinde çilek yetiştiriciliği eğitimi tamamlayan 15 çiftçi sertifikalarını aldı. İlçeye ayrıca İl Özel İdaresi'nin desteğiyle 2 bahçe kurulurken, Tarım ve Orman Müdürlüğü yerel çiftçiliği desteklemek için projelere devam edecek.

Bolu'nun Seben ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden çilek yetiştiriciliği eğitimi alan 15 çiftçi sertifikalarına kavuştu. Ayrıca ilçeyeİl Özel İdaresi'nin desteğiyle 2 bahçe kuruldu.

Bolu'nun Seben ilçesinde yerel çiftçiliği desteklemek için Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çileğe yönelik proje başlattı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Seben Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde çilek yetiştiriciliği kursu açıldı. 15 çiftçi çilek üretimine yönelik aldığı eğitimleri tamamladı.

Sertifika dağıtım törenine Seben Kaymakamı Mustafa Şeker, İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Ar, Seben Tarım ve Orman Müdürü Selçuk Güçbilmez, kurum amirleri, il genel meclisi üyeleri ve kursiyerler katıldı. Ayrıca İl Özel İdaresi tarafından Seben ilçesine 2 bahçe tesisi kuruldu. Çilek üretiminde merkez haline gelmesi hedeflenen Seben'de Tarım İl Müdürlüğü'nün desteklerinin devam edeceği öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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