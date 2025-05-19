Bolu'da Komando Gösterisi İle 19 Mayıs Coşkusu

Bolu'da Komando Gösterisi İle 19 Mayıs Coşkusu
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Bolu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında komandolar, 10 metre yükseklikten Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile salona iniş yaptı. Gösteri izleyiciler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Bolu'da 19 Mayıs salon programında komandolar, yaklaşık 10 metre yüksekten Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle salona iniş gerçekleştirdi. Gösteri dakikalarca alkışlandı.

Bolu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen salon programında, Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı ve Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timi ekipleri damga vurdu. Etkinlik kapsamında hazırlanan özel gösteride komandolar, yaklaşık 10 metre yüksekten Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle salona iniş gerçekleştirdi. Komandoların halatlarla gerçekleştirdiği bu gösteri, izleyenler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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