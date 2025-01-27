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Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, Eskişehir Valisi'ni Ziyaret Etti

Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, Eskişehir Valisi'ni Ziyaret Etti
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Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, Eskişehir'de Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti ve başarı dilekleri aldı.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Oynayacakları müsabaka için Eskişehir'de bulunan ve Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı Şube Sorumlusu Mehmet Dağoğlu ve sporcuları, sinema oyuncusu Nuri Alço ile birlikte Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Vali Aksoy, kendisine Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı forması ve atkısı hediye eden takım kaptanları Şeyma Dilan Öztürk ve Nehil Kiraz'a teşekkür ederek, oynayacakları müsabaka ve sezonun geri kalanında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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