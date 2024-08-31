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Bodrumlu balıkçılar Didim açıklarında dev orkinos yakaladı

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Bodrumlu balıkçılar, Didim açıklarında 3 metre boyunda 316 kilo ağırlığında orkinos yakaladı. Geçen hafta Türkbükü'nden denize açılan amatör balıkçılar, 370 kilo ağırlığında orkinos yakalamıştı. Dün de Güvercinlik'ten denize açılan Gökhan Aşık (35) ve iki arkadaşının oltasına Didim açıklarında dev orkinos vurdu. Gökhan Aşık ve arkadaşları, balıkla 4 saat 45 dakika boyunca mücadele etti. Dev balık, 5.15 metre boyundaki tekneyi Didim açıklarından Bodrum'un Türkbükü Mahallesi açıklarına kadar sürükledi. 5 saatlik mücadelenin ardından dev orkinos suyun yüzeyine çıkarıldı. Balığı tekneye çıkaramayan balıkçılar, kuyruğundan bağlayıp Güvercinlik Koyu'na getirdi. Vinçle denizden çıkarılan dev orkinos, 316 kilogram geldi. Gökhan Aşık, 'Daha önce de orkinos yakaladık ama hiç bu kadar büyüğünü yakalamamıştık. Bugünlerde buralarda çok büyük orkinoslar var. Bu balık sabah 09.30'da oltaya vurdu. 4 saat 45 dakikada yukarı çekebildik. Teknenin altında gelince ürktük çünkü çok büyüktü. Balığı, yakınlarımıza ve vatandaşlara dağıttık' dedi. - MUĞLA

Bodrumlu balıkçılar, Didim açıklarında 3 metre boyunda 316 kilo ağırlığında orkinos yakaladı.

Geçen hafta Türkbükü'nden denize açılan amatör balıkçılar, 370 kilo ağırlığında orkinos yakalamıştı. Dün de Güvercinlik'ten denize açılan Gökhan Aşık (35) ve iki arkadaşının oltasına Didim açıklarında dev orkinos vurdu. Gökhan Aşık ve arkadaşları, balıkla 4 saat 45 dakika boyunca mücadele etti. Dev balık, 5.15 metre boyundaki tekneyi Didim açıklarından Bodrum'un Türkbükü Mahallesi açıklarına kadar sürükledi.

5 saatlik mücadelenin ardından dev orkinos suyun yüzeyine çıkarıldı. Balığı tekneye çıkaramayan balıkçılar, kuyruğundan bağlayıp Güvercinlik Koyu'na getirdi. Vinçle denizden çıkarılan dev orkinos, 316 kilogram geldi.

Gökhan Aşık, "Daha önce de orkinos yakaladık ama hiç bu kadar büyüğünü yakalamamıştık. Bugünlerde buralarda çok büyük orkinoslar var. Bu balık sabah 09.30'da oltaya vurdu. 4 saat 45 dakikada yukarı çekebildik. Teknenin altında gelince ürktük çünkü çok büyüktü. Balığı, yakınlarımıza ve vatandaşlara dağıttık" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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