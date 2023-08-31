Bodrum Meydanlarında Zafer Bayramı Coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla Bodrum'da düzenlenen etkinliklere binlerce vatandaş katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sabah saatlerinde Bodrum Belediye Meydanı'nda resmi program düzenlendi. İlçe protokolü, sivil toplum örgütleri ve vatandaşların katılım sağladığı törende Atatürk Heykeli'ne çelenk konuldu.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında Bodrum merkez ve Turgutreis'te kortej ve konser etkinlerine ellerinde Türk bayraklarıyla binlerce vatandaş katıldı.

Eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlikler, kortej yürüyüşleriyle başladı. Türk bayrakları ve meşalelerle meydanlara yürüyen binlerce vatandaş coşkuyla marşlar okudular.

Bodrum'da sahne alan Bodrum Yörük Obası Spor Kulübü öğrencilerinin halk oyunları gösterisinin ardından Ankara'dan gelen Seymen ekibi izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşattı. Gösterilerin ardından ise sanatçı Soner Olgun seslendirdiği şarkılarla Zafer Bayramı coşkusunu katladı. Aynı heyecan ve coşku Turgutreis'te Uğur Aslan konseri ile yaşandı.

Bodrum ve Turgutreis'teki programlara katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, meydanlara akın eden vatandaşlara ve sanatçılara teşekkür ederek Zafer Bayramlarını kutladı ve şunları söyledi:

"26 Ağustos bizim için çok önemlidir. 1071'de Anadolu'yu yurt yapan Alparslan'dan sonra 26 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Serv Antlaşması'yla paramparça edilen topraklarımızı büyük taarruzla bizlere yeniden vatan yaptı. Atamıza, silah arkadaşlarına, şehitlerimize, gazilerimize sonsuz şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Kalbi vatan, millet ve Atatürk sevgisiyle dolu güzel insanlarımızın Zafer Bayramı kutlu olsun."

"Manevi hemşehriniz olarak Bodrum'dan ayrılıyorum" diyerek konuşmasına başlayan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ise sözlerine şöyle devam etti:

"30 Ağustos bizler için çok önemli bir bayram. Atamız başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını canı gönülden rahmet ve minnetle anıyorum. Herkesin bayramını kutluyorum."