Bodrum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Denizde Coşkuyla Kutlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Müskebi Mahallesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl da denizde kutlandı. Ortakent sahilinden başlayan geleneksel yüzme etkinliğine 7'den 70'e yaklaşık 150 kişi katıldı.

Ortakent sahilinden düdükle birlikte kulaç atan yüzücüler, Zafer Bayramı nedeniyle Çelebi Adası'na doğru yüzdü. Aileler, kıyıdan cep telefonlarıyla bu anları görüntüleyerek coşkuya ortak oldu. Naz İşbilir öncülüğünde bu yıl 14'üncüsü yapılan organizasyonda güvenliği Sahil Güvenlik botları sağladı. Yarış formatında olmayan yüzme etkinliği, en son katılımcının adaya ulaşmasıyla tamamlandı.

Etkinliğe her yıl olduğu gibi Bodrumspor 105 Şubesi Master Takımı da katılım gösterdi. Takım Başkanı Pelin Yakar, "14 yıldır devam eden bu organizasyonların neredeyse tamamında yer aldık. Her sene büyüyerek ve gelişerek devam eden 30 Ağustos Çelebi Adası yüzme etkinliği hem sporcuları hem de yerel halkı bir araya getirmesi nedeniyle çok önemli" dedi.

Katılımcılar, Zafer Bayramı coşkusunu denizde birlik ve beraberlik içinde kutlamanın gururunu yaşadı. - MUĞLA