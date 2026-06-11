Haberler

Türkiye şampiyonu olan öğrencilere meşaleli karşılama

Türkiye şampiyonu olan öğrencilere meşaleli karşılama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da düzenlenen Okul Sporları Türkiye Bocce Şampiyonası'nda Çorum'u temsil eden Cumhuriyet Anadolu Lisesi erkek takımı Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonlukla dönen öğrenciler, okullarında meşalelerle coşkuyla karşılandı.

Bursa'da düzenlenen Okul Sporları Türkiye Bocce Şampiyonası'nda Çorum'u temsil eden ve Türkiye şampiyonu olan öğrenciler, okullarında meşalelerle karşılandı.

Bursa'da, 5-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Okul Sporları Türkiye Bocce Şampiyonası'nda erkekler kategorisinde mücadele eden Çorum Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri Ömer Ceylan, Burak Poyraz Taşan, Beytullah Çelikbaş ve Nedim Yasir Metin'den oluşan 4 kişilik takım Türkiye şampiyonu oldu. Aynı organizasyonda Çorum'u temsil eden Cumhuriyet Anadolu Lisesi genç kız takımı da Türkiye beşinciliğiyle ayrıldı. Şampiyonluk kupasıyla memleketlerine dönen genç sporcular, okullarının bahçesinde öğretmenler ve öğrenciler tarafından meşalelerle karşılandı. Arkadaşları tarafından büyük coşkuyla karşılanan öğrenciler büyük sevinç yaşadı.

Örencileri akademik başarının yanı sıra, hayatın her alanına hazırladıklarını vurgulayan Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Sinan Mol, "Organize etmiş olduğumuz şampiyon takımı karşılama etkinliğimizde meşaleleri yakarakkarşıladık. Kendilerini kutladık. Kendilerini de bu durumdan çok mutlu olduklarını heyecanlandıklarını gördük. Tekrardan başarılarından dolayı hepsini kutluyoruz" dedi.

Türkiye şampiyonu olan öğrencilerden Ömer Ceylan da, "Türkiye şampiyonu olduğumuz için takımımız çok mutlu ve onurluyuz. Aynı zamanda Çorum'a geldiğimizde okulumuzun bizi karşılamasından dolayı çok mutlu olduk" diye konuştu.

Kız kategorisinde Türkiye 5.'si olan lise öğrencilerinden Buklem Kabasakal ise, "Okulumuzun kız takımı Türkiye 5'incisi oldu. Ayrıca Çorum'a geldiğimizde okulumuzun düzenlediği kutlamadan dolayı çok teşekkür ediyoruz" şeklinde ifade etti. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Canlı skor: Dünya Kupası golle başladı

Dünya Kupası golle başladı! Neler oluyor neler
Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim

İran'ın tehdidi işe yaradı, Trump anında geri adım attı
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu'nun ihraçlarını konuşmadık

İmamoğlu ve Özel'in olası ihraçlarına ilişkin net sözler
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıZeynep Erdal:

çocuklar Türkiye şampiyonu olmuş güzel bir şey yani ama bocce sportu kimse oynamıyo ki niye bu kadar haber oldu bunu anlamadım

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZeliha Ozel:

meşaleleri yakıp karşılamışlar hee ne gerek vardı ki böyle şeylere saygı kalmadı mı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIşın Koçak:

güzel bi başarı olmuş da umarım bundan sonra da başarılı olmaya devam ederler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz

TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor

Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor
'Yılın ekonomi yorumcusu' ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi

Ödüllü ekonomist, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Erling Haaland, Türkiye formasına hayran kaldı

Milli formamız için yaptığı yorum olay oldu!
Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti

Ortalığı yine yıkıp geçti!
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı

Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı
Özgür Özel bu görüntülerle ilgili ilk kez konuştu

Özgür Özel bu görüntülerle ilgili ilk kez konuştu
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...

İsrail medyasında Erdoğan için atılan manşete bakın