Bitlis'te 'Türk Mutfağı Haftası' kutlamaları - Haberler

Bitlis'te 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası nedeniyle bir kutlama programı düzenlendi.

Bitlis Kültür Merkezindeki kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker'in açılış konuşmasının ardından Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Cesim Behremen 'Türk Mutfağı' konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Düzenlenen program halk oyunları gösterileri ile sona ererken, programa katılanlara Bitlis'in yemeklerinden ikram edildi.

Kültür ve Turizm Şube Müdürü Metin Çoban, bu yıl ilk kez 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirterek, "Biz burada genel olarak Türk mutfağı ile birlikte özelde de Bitlis mutfağının tanıtımını yapmış olacağız. Salonda düzenlenen etkinlikler ve sunumlardan sonra misafirlerimize Bitlis'in yemeklerinden olan ciğer taplaması, hes dolması, gari aşı ve ayran aşı ikramlarında bulunacağız. Bunun yanında bitkisel turşularımız olan kenger ve jağ turşularımız var. Genel olarak Bitlis mutfağının zahmetli, masraflı ve uğraş gerektiren bir özelliği var. Bununla ilgili hanımlarımız bir gün önceden hazırlıklarını yaparak sunumlarını yapıyorlar" dedi. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel