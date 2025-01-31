Bitlis'te Sütey Yaylası'nda Çiftçilerin Zorlu Kış Mücadelesi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı'nın eteğinde bulunan Sütey Yaylası'ndaki çiftçilerin zorlu kış mesaisi devam ediyor.

Süphan Dağı eteklerinde etkili olan çetin kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor. Mart ayından bu yana hayvanlarını yaylada otlatan köylüler, kar nedeniyle de 4 ay süreyle hayvanlarını karın üzerinde beslemek için mesailerini sürdürüyor. İlçenin Cihangir köyünde hayvancılıkla uğraşan Faik Karayılan, "Burası Süphan Dağı eteklerinde bulunan Sütey Yaylası'ndaki Cihangir köyüdür. Göründüğü gibi kışın baya zorlanıyoruz. Bazen kar fırtına nedeniyle günlerce hayvanlarımız içeride kalıyor. Hayvanlarımız havanın güzel olduğu günlerde ise yazın topladığımız otlarla kar üstünde besliyoruz" dedi - BİTLİS