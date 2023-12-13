Bitlis'te özel gereksinimli öğrenciler için proje hazırlandı

Bitlis Valiliği koordinesinde özel gereksinimli öğrenciler için hazırlanan " Bitlis'te Özelim" projesinin startı verildi.

" Bitlis'te Özelim" adlı sosyal destek projesi, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu'nun eşi Filiz Karaömeroğlu tarafından hayata geçirildi. Tayin oldukları Sinop ilinde de böyle bir program yürüten Karaömeroğlu çifti, aynı projenin Bitlis'teki özel gereksinimli öğrenciler için de uygulanması için çalışma başlattı. Projenin tanıtımı için düzenlenen açılış programı Bitlis Gençlik Merkezinde yapıldı. Programa Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu'nun yanı sıra Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, özel gereksinimli öğrenciler ve velileri katıldı. Programın açılışında konuşan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, "Bitlis'te Özelim projesi geldiğimiz ilde de uygulamış olduğumuz ve kıymetli eşim tarafından hazırlanmış, kurum müdürlerimizle beraber olgunlaştırılmış bir projedir. Son yıllarda maalesef pandeminin de etkisiyle özel gereksinimli bireylerin spora ve toplumsal faaliyetlere olan ilgilerinde azalma meydana geldiği aşikar bir gerçektir. Özellikle özel gereksinimli bireylerin kapalı ev ortamlarında hareketsiz kalmaları ve sosyal olarak birbirlerinden uzaklaşmalarının yaşamlarını olumsuz etkilediği görülmüştür. Pandemi döneminde çocuklarımızın rehabilitasyon almaları da güçleşmiştir. Bu durum bedensel, psikolojik, sosyal, toplumsal ve akademik olarak geriye gitmelerine sebep olmuştur. Ulaşım güçlükleri, pandemi döneminin ortaya çıkardığı olumsuz durumlar, özel gereksinimli bireylerin birbirlerinden ve toplumdan uzaklaşması, bulundukları çevrede spora, sanata, sosyal ve toplumsal faaliyetlere olan farkındalığın az olması gibi faktörlerden dolayı bu güzel çocuklarımıza bu projeyle imkanlar sağlanarak çeşitli spor branşları, sanat faaliyetleri, sosyal ve toplumsal kaynaşmayı sağlayacak etkinlikler, özel gereksinimli bireyler ve ailelerine bedensel, zihinsel, psikolojik ve sağlık ile ilgili yapılacak çeşitli danışmanlık hizmetleri aracılığıyla bir araya getirmeyi, onlara spor ve sanat kültürü aşılamayı, bedensel ve akademik olarak daha iyi duruma getirmeyi ve bu tür etkinlikleri yapamayacaklarına dair oluşan önyargıları kaldırmayı, etkinlikler aracılığıyla sosyal hayata adaptasyon seviyelerini artırmayı, projeye dahil olan herkesin bu güzel çocuklarımızın bir şeyler başarabileceklerine inanmalarını hissetmelerini ve sağlık alanında bireylerin bilgilerini arttırmayı ve spor imkanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamayı planlamaktayız" dedi.

Vali Karaömeroğlu, projenin yürütülmesinde kurumların da önemli destekleri olduğunu belirterek, "Bitlis'te Özelim projesi kapsamında öncelikli olarak özel gereksinimli bireylere eğitim veren merkez ilçemizde faaliyet gösteren pilot okulumuz Ahmet Eren Özel Eğitim Uygulama Okulu başta olmak üzere Ahlat Saadet Ayberk Özel Eğitim Uygulama Okulu, Tatvan Özel Uygulama Okulu, Güroymak Salih Özmen Özel Eğitim Uygulama Okulu, Adilcevaz Şehit Polis Mahmut İkibaş Özel Eğitim Uygulama Okulu olarak ilimiz bünyesinde bulunan beş okulda birinci, ikinci ve üçüncü kademe öğrencilerine eğitim verilmektedir. Eğitim alan özel gereksinimli bireyler ile sportif faaliyetlere ve çeşitli sosyal kültürel etkinliklere başlanacaktır. Projenin gidişatına göre kapsamı genişletilecektir. Proje başlangıç tarihinden itibaren katılımcı sayısına göre ilk etapta her hafta çarşamba günü öğleden sonra 3 tesisimizde çeşitli sportif faaliyetler, kültürel ve sanatsal etkinlikler komisyonca görevlendirilen alanında uzman kişiler eşliğinde gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı. - BİTLİS