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Bitlis'te Besiciler Nisan'da Kar Esaretiyle Mücadele Ediyor

Bitlis'te Besiciler Nisan'da Kar Esaretiyle Mücadele Ediyor
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan yüksek kesimlerde besicilik yapan çiftçiler, nisan ayında yağan kar nedeniyle zor günler geçiriyor. Süphan Dağı eteklerindeki köylerde hayvanlarını otlatmaya çıkan besiciler, ani kar yağışlarıyla geri dönmek zorunda kalıyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin yüksek kesimlerinde hayvancılık yapan besicilerin bahar mevsimine rağmen kar esareti devam ediyor.

Adilcevaz'ın yüksek rakımlı köylerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Süphan Dağı eteklerinde bulunan 2150 rakımlı Sütey Yaylası ve Çanakyayla köyünde yaşayan besiciler, nisan ayında yağan kar nedeniyle zor anlar yaşıyor. Sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için meraya götüren besiciler, aniden bastıran kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Adeta kışı yeniden yaşadıklarını belirten Çanakyayla köyünden Abdullah Akkuş, "Mart ayında beklediğimiz kar nisan ayında geldi. Yazı beklerken kış tekrardan geri bastırdı. Sabah hayvanlarımızı otlatmak için meraya gönderdik ancak öğle saatlerinde yağan kar yağışı nedeniyle köye geri getirmek zorunda kaldık. Kış için stokladığımız ne otumuz kaldı ne de samanımız" dedi. - BİTLİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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