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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Kaymakam esnafı ziyaret etti

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Bitlis'in Tatvan ilçesinin Kaymakamı Dr. Remzi Demir, ilçenin Cumhuriyet Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti. Kaymakam Demir, esnafın sorunlarını dinleyerek, hayırlı ve bol kazançlar dileğinde bulundu.

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, ilçenin Cumhuriyet Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti.

İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan ve İlçe Jandarma Komutanı Aytunç Tayfur'un eşlik ettiği Kaymakam Demir, ilçedeki ziyaretlerine devam ediyor. Ziyaretler çerçevesinde bu kez ilçenin Cumhuriyet Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret eden Kaymakam Demir, onların sorunlarını ve taleplerini dinleyerek, hayırlı ve bol kazançlar dileğinde bulundu.

Ziyaret esnasında karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet eden Kaymakam Demir, halkın memnuniyeti ve talepleri konusunda geri bildirim almayı ihmal etmedi. Ziyaretlerin sıklıkla devam edeceğini kaydeden Kaymakam Demir, "Bugün, ilçemizin ekonomik can damarı olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafımızı ziyaret ettik. Bizleri sıcak sohbetleri ve samimiyetleri ile karşılayan tüm saygıdeğer hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İlçemizin huzuru ve refahı için esnaf ve vatandaşlarımızla sürekli diyalog içinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Esnaf ve vatandaşlar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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