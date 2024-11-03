Üye Girişi
Haberler

Bisiklet Festivali'nde Motosiklet Çamura Saplandı, Jandarma Yardım Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen bisiklet festivalinde, çamura saplanan bir motosikletin sürücüsüne jandarma ekipleri müdahale etti. Festival, Türkiye'nin 17 ilinden 95 sporcunun katılımıyla devam ediyor.

Karabük'ün Yenice ilçesinde bisiklet festivalinde motosikleti çamura saplanan sürücünün yardımına jandarma ekipleri yetişti.

Karabük Bisiklet Derneği tarafından 1-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 4. Karabük Bisiklet Festivali ikinci gününde devam etti. Türkiye'nin 17 ilinden 95 sporcunun katıldığı festival, ikinci gününde orman parkuru ile devam etti. Bisiklet tutkunlarına eşlik eden bir motosiklet, orman yolunda çamura saplandı. Motosiklet tüm çabalarına rağmen çıkaramayan sürücü ve arkadaşlarının yardımına jandarma ekipleri yetişti. Aracın arkasına bağlanan halat yardımıyla motosiklet saplandığı çamurun içinden çıkarıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Çorum'da 5 katlı binada patlama! 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı

Çorum'da 5 katlı binada patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

 Ankara'da 'Ebru Gündeş konseri' krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den

Ebru Gündeş'e ödendiği söylenen rakam öyle böyle değil

 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında

İşte 5 katlı binada meydana gelen patlama anı
Çanakkale Boğazı'nda gemilere transit geçiş yasağı

Çanakkale Boğazı'ndan bu özelliği taşımayan gemiler geçemeyecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? TS FB maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Bein Sports CANLI izle! (TRABZONSPOR FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (TRABZONSPOR FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 3 Kasım Trabzonspor Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Masterchef kim elendi? 3 Kasım Pazar Masterchef'te bu akşam kim elendi? MasterChef eleme adayları kim? 3 Kasım Pazar bugün kim elendi? Mamak soğuk hava deposunda ne var? 5-5 biten maç var mı? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.