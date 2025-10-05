Bingöllü Sıddık Ağırbaş, 35 Yıllık Tespih Koleksiyonunu Gazze İçin Satışa Çıkardı

Bingöl'de yaşayan Sıddık Ağırbaş, yaklaşık 35 yıldır büyük bir emek ve özenle biriktirdiği tespih koleksiyonunu Gazze'ye destek olmak amacıyla satışa çıkardı.

Bingöl'de yaşayan Sıddık Ağırbaş, yaklaşık 35 yıl önce hobi amaçlı tespih toplamaya başladı. Ağırbaş'ın hobisi zamanla büyük bir koleksiyona dönüştü. Ağırbaş, farklı değer ve özelliklerde yüzlerce tespihi koleksiyonuna kattı. Değerli taşlardan ve özel işçiliklerle yapılmış birçok tespihi koleksiyonunda bulunduran Ağırbaş, son günlerde Gazze'de yaşanan insani dram nedeniyle koleksiyonunu yardım için satışa çıkardı.

"Gelirin tamamını Gazze'deki kardeşlerime bağışlıyorum"

Yıllardır büyük bir emekle topladığı tespihleri Gazze'deki mazlumlar için satışa sunduğunu belirten Sıddık Ağırbaş, "35 yıldır biriktirmiş olduğum teşbih koleksiyonumu Gazze'deki Müslüman kardeşlerim için satışa sunuyorum. Gelirin tamamını Gazze'deki kardeşlerime bağışlıyorum. Koleksiyonumun piyasa değeri en az 500 bin TL'dir. İçinde Osmanlı sıkma kehribar, blok zar ve ateş olan tespihler de var. Geri kalan diğer tespihlerde kalitelidir. Tespihlerin bir kısmını arkadaşlarım katkı sunarak aldılar. Bu kampanyadan haberdar olan Bingöl Müftümüz Orhan İmamoğlu'da katkı sundu. Katkı sunmak isteyen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi. - BİNGÖL