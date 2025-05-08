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Bingöl Tüketici Hakem Heyeti Nisan Ayında 193 Başvuruyu Karara Bağladı

Bingöl Tüketici Hakem Heyeti Nisan Ayında 193 Başvuruyu Karara Bağladı
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Bingöl'de Tüketici Hakem Heyeti, nisan ayında 193 başvuruyu değerlendirerek 101'ini tüketici lehine sonuçlandırdı. Vali Usta, vatandaşların haklarını korumak için yapılan çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Bingöl'de nisan ayında Tüketici Hakem Heyetince 193 başvuru karara bağladı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta yaptığı açıklamada, Ticaret İl Müdürlüğü Tüketici Hakem Heyeti, nisan ayında vatandaşların haklarını korumak amacıyla yapılan başvuruları titizlikle incelediğini tarafsız ve etkin bir değerlendirme süreci yürüttüğünü söyledi. Vali Usta, "Nisan Ayı Tüketici Hakem Heyeti Kararları nisan ayında yapılan başvuru 170, 193 başvuru karara bağlanmış, 101 başvuru tüketici lehine, 53 başvuru tüketici aleyhine sonuçlanmış, 37 başvuru eksik evrak nedeniyle işlem yapılamamış, 2 başvuru için görevsizlik kararı verilmiştir. Tüketici olarak haklarımızı bilmek ve bilinçli hareket etmek hepimizin sorumluluğudur. Ticaret İl Müdürlüğümüz, vatandaşlarımızın haklarını korumak ve adil bir piyasa düzeni sağlamak için çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir. Haksız fiyat artışları, fiyat etiketi, fiyat listeleri, raf - kasa fiyat farkları, aldatıcı, yanıltıcı indirimler ve tüketici mağduriyetlerine karşı her zaman yanınızdayız. Tüketici memnuniyetini artırmak, piyasa dengesini korumak ve adil ticaret anlayışını güçlendirmek için çalışmalarımızı ve denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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