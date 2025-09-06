Bingöl'de Okul Alışverişi Yoğunluğu Artıyor

Bingöl'de uyum haftasının başlaması ve 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ise pazartesi başlayacak olmasından dolayı kırtasiyelerde alışveriş yoğunluğu sürüyor.

Bingöl'de yaz tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlıyor. İlkokula yeni başlayacak öğrenciler için eğitim, 1 Eylül'de adaptasyon sağlanması adına bir hafta erken başladı. Bu çerçevede Bingöl'de bulunan öğrenciler ve veliler, kırtasiyelerin yolunu tuttu. Veliler, çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamak için kırtasiyeler ve mağazalara akın ederken, esnaflar da hareketliliğin piyasaya canlılık kattığını belirtti. Öğrencilerin en çok ilgi gösterdiği ürünler arasında çanta, defter, kalem ve teknoloji destekli eğitim materyalleri yer alıyor.

Alışveriş yapan Ahmet Arif Aydın, "Yeni eğitim-öğretim sezonu açılıyor. Gerekli alışverişlerimizi yaptık. Çocuklarımızın eksikliklerini tamamlamaya çalıştık. Bu eğitim-öğretim yılı herkes için çok başarılı geçer umarım. Herkese başarılar" dedi. - BİNGÖL