Binali Yıldırım: '21. yüzyıl Türklerin yüzyılı olacak'

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Binali Yıldırım, yangın sonrası bölgede incelemelerde bulundu ve Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Yıldırım, Türkiye'nin gücünün artacağına ve 21. yüzyılın Türklerin yüzyılı olacağına vurgu yaptı.

Gazilerle bir araya gelen Binali Yıldırım : "21. yüzyıl Türklerin yüzyılı olacak"

ERZİNCAN - Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Buğday Meydanı'nda meydana gelen yangının ardından bölge esnafını ve ardından Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Yıldırım gazilerin ziyaretinde açıklamalarda bulunarak "Türkiye dünden daha güçlü yarın daha da güçlü olacak!" dedi.

TDP Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Buğday Meydanı'nda meydana gelen yangının ardından bölgede incelemelerde bulundu. Yangında zarar gören iş yerlerini ziyaret eden Yıldırım, esnafla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangın sonrası yaşanan maddi kayıplar ve esnafın durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Yıldırım, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurguladı. Yıldırım, yaraların en kısa sürede sarıldığını ifade etti.

Binali Yıldırım, Buğday Meydanı'ndaki ziyaretinin ardından Muharip Gaziler Derneği'ne ziyarette bulundu. Burada gaziler ile görüşen Yıldırım, gazilerin vatan için verdikleri mücadeleyi asla unutmadıklarını belirterek, "Gaziler gelecek için bir timsaldir, bir örnektir. Siz en zor zamanda en zor görevi ifa ettiniz. Türkiye dünden daha güçlüdür yarın bugünden daha da güçlü olacaktır. Türkiye sadece sınırlarımız içinde değil bölgemizde, dünyada da sözü dinlenen bir ülke halindedir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda ülkemiz hem kalkınma yolunda hem uluslararası saygınlık yolunda büyük mesafeler kat etti. Bundan sonra da kat etmeye devam edeceğiz. 21. yüzyıl Türklerin yüzyıl olacak bunun ayak seslerini görüyoruz işitiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SENANUR ERDOĞAN - Yerel
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