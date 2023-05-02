Bin yaşında ama halen ayakta

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bin yıl önce yapıldığı tahmin edilen Engüzekkapı kalesi bütünlüğünü koruyan nadir kalelerden bir tanesi olarak dikkat çekiyor.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bin yıl önce yapıldığı tahmin edilen Engüzekkapı kalesi bütünlüğünü koruyan nadir kalelerden bir tanesi olarak dikkat çekiyor.

Erzurum'un Uzundere ilçe sınırında bulunan Engüzekkapı kalesi Türkiye üzerinde nadir görülen, bütünlüğünü korumuş kalelerden bir tanesi. Heybeti ile görenleri hayretler içerisine bırakan kalede hamam, fırın, değirmen, su kuyusu, yemekhane, mahzenler, tüneller ve ibadethane bulunuyor.

Bagratlı Krallığı döneminde yapıldığı düşünülen kale bin yıldır ayakta duruyor. 2012 yılında küçük bir restorasyon yapılan kalenin tarihi tam olarak bilinmiyor. Kalenin devasa kuleleri, gözetleme alanları, haberleşme delikleri, bir çok giriş çıkış kapısı ve okçu kuleleri bulunuyor. Geniş bir alanda bulunan kale taş restorasyonu hiç yapılmamasına rağmen dimdik ayakta duruyor. Sağlam horasan harcı ve yığma taşlar ile yapılan kale keşfedilmeyi bekliyor. Kalenin alt kısmında mezarlık ve 1 kilometre uzunluğunda yer altı tünelleri bulunuyor.

İlçede görev yapan sosyal bilgiler öğretmeni Mehmet Baki kalenin tarihi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yaklaşık bin yıllık bir geçmişe sahip kale birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bölgeye gelen turistler yoğun ilgi gösteriyor. İçindeki yapısıyla görülmeye değer bir bölge" diye konuştu. - ERZURUM