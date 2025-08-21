Bilecikli Sporcular İstanbul'da Başarı Elde Etti

Bilecikli Sporcular İstanbul'da Başarı Elde Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen 38'inci Sadi Gülçelik Atletizm yarışmalarında Bilecikli sporcular önemli dereceler kazanarak Türkiye ikinciliği ve üçüncülük elde etti.

İstanbul'da düzenlenen 38'inci Sadi Gülçelik Atletizm yarışmalarında Bilecikli sporcular önemli dereceler elde etti.

Yarışmalarda 100 metre kategorisinde piste çıkan Enes Ortakibar, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Uzun atlama branşında mücadele eden bir diğer Bilecikli sporcu Ensar Döner ise üçüncülük elde ederek kürsüye çıkma başarısı gösterdi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcuların başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sporcularımızı ve Antrenörümüz Ahmet Topçu'yu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi

Kanlı plan için ilk adım atıldı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgili adaylarından 'CV' isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu

Sevgili adaylarından "CV" isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.