Bilecikli sporcular Bölge Finallerinde derece elde etti

Bilecikli sporcular Bölge Finallerinde derece elde etti
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, Eskişehir'de düzenlenen 'Decathlon Türkiye'nin En Hızlısı' Bölge Finallerinde önemli dereceler kazandı. 2015 doğumlu Şehzad Vafa, bölge şampiyonu olarak final yarışmasına katılma hakkı elde ederken, 2013 doğumlu Sinan Mert Erbay ise bölge üçüncüsü oldu.

Bilecikli sporcular, Eskişehir'de düzenlenen 'Decathlon Türkiye'nin En Hızlısı' Bölge Finallerinde önemli dereceler elde etti.

Eskişehir'de gerçekleştirilen 'Decathlon Türkiye'nin En Hızlısı' Bölge Finallerine katılan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, farklı kategorilerde başarı elde etti. 2015 doğumlu erkekler kategorisinde yarışan Şehzad Vafa, sergilediği performansla bölge şampiyonu olarak final yarışmasına katılma hakkı kazandı. Aynı organizasyonda 2013 doğumlu erkekler kategorisinde mücadele eden bir diğer Bilecikli sporcu Sinan Mert Erbay ise bölge üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Elde edilen derecelerle Bilecik'i gururlandıran sporcuların, 21 Nisan 2026 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek final yarışmalarında mücadele edeceği belirtildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Genç sporcularımızın elde ettiği bu başarılar bizleri gururlandırıyor. Şehzad Vafa'nın final yarışmasında ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'den İran'ın müzakere şartına onay: Dondurulmuş varlıklar serbest bırakılacak

"Müzakere başlamaz" resti sonrası ABD, İran'ın şartını kabul etti
Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti

Eski TBMM Başkanı hayatını kaybetti
Canlı yayında şiddet krizi! Eşinden dayak yediğini söyleyen Hasan kaçacak yer aradı

Canlı yayında kriz! Eşinden dayak yiyen Hasan kaçacak yer aradı
Ayşe Tolga’dan zenginlik itirafı: Enerji vampirleri etrafını sarar

Ayşe Tolga’dan olay tespit: Hayatına enerji vampirlerini çekiyor
Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu

1,5 yıl önce tüm birikimiyle satın aldı, şimdi can korkusu yaşıyor
Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası

Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası
Canlı yayında şiddet krizi! Eşinden dayak yediğini söyleyen Hasan kaçacak yer aradı

Canlı yayında kriz! Eşinden dayak yiyen Hasan kaçacak yer aradı
Dünya bunu da gördü! Şempanze iç savaşının görüntüleri

Dünya bunu da gördü! Şempanze iç savaşının görüntüleri
Fitch, Türkiye'nin 'pozitif' kredi görünümünü değiştirdi

Fıtch, Türkiye'nin kredi görünümünü değiştirdi