Bilecikli sporcular Bölge Finallerinde derece elde etti

Eskişehir'de gerçekleştirilen 'Decathlon Türkiye'nin En Hızlısı' Bölge Finallerine katılan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, farklı kategorilerde başarı elde etti. 2015 doğumlu erkekler kategorisinde yarışan Şehzad Vafa, sergilediği performansla bölge şampiyonu olarak final yarışmasına katılma hakkı kazandı. Aynı organizasyonda 2013 doğumlu erkekler kategorisinde mücadele eden bir diğer Bilecikli sporcu Sinan Mert Erbay ise bölge üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Elde edilen derecelerle Bilecik'i gururlandıran sporcuların, 21 Nisan 2026 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek final yarışmalarında mücadele edeceği belirtildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Genç sporcularımızın elde ettiği bu başarılar bizleri gururlandırıyor. Şehzad Vafa'nın final yarışmasında ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı