Haberler

Bilecikli Karateciler Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Bilecikli Karateciler Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecikli sporcular Orhan Elvan ve Tuğba Çürük, Hırvatistan'da düzenlenecek Balkan Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporculara başarılar diledi.

Bilecikli karateciler, Hırvatistan'da düzenlenecek Balkan Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Bilecikli sporcular Orhan Elvan ve Tuğba Çürük, gösterdikleri üstün performansın ardından Milli Takım kadrosuna seçildi. İki sporcu, Hırvatistan'ın Rijeka kentinde yapılacak Balkan Karate Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, milli formayla ülkemizi temsil edecek sporculara ve antrenör Murat Salih Kurnaz'a başarılar dileyerek, "Sporcularımızın bu önemli organizasyonda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Elde edecekleri başarılar, hem ilimiz hem de ülkemiz adına büyük bir gurur kaynağı olacaktır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizden 15 yaşındaki kızın cansız bedeni çıktı

Daha 15 yaşında! Korkunç halde ölü bulundu
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı

Tutuklanan hakemin işlem hacmi inanılır gibi değil
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı

Otizmli öğrenciyi merdivenden iten vicdansız müdür için hesap vakti
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Denizden 15 yaşındaki kızın cansız bedeni çıktı

Daha 15 yaşında! Korkunç halde ölü bulundu
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı ile ilgili yeni gelişme
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ege'nin İncisi sular altında! Sel gündelik yaşamı felç etti
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.