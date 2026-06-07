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Bilecikli gençlerden şehirlerarası kardeşlik köprüsü

Bilecikli gençlerden şehirlerarası kardeşlik köprüsü
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 'Biz Bir Takımız' projesiyle Bozüyük Gençlik Merkezi’ndeki 18 ortaokul öğrencisi, Yozgat’taki akranlarına mektup göndererek kardeşlik ve dayanışma köprüsü kurdu.

"Biz Bir Takımız" projesiyle Bilecikli gençler şehirlerarası kardeşlik köprüsü kurdu.

"Biz Bir Takımız" projesi kapsamında Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Bozüyük Gençlik Merkezi'ne katılım sağlayan 18 ortaokul öğrencisi tarafından hazırlanan mektuplar, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde projeye katılan öğrencilere ulaştırılmak üzere gönderildi. Proje kapsamında gençler, farklı şehirlerdeki akranlarıyla iletişim kurarak duygu ve düşüncelerini paylaşma imkanı buldu. Kardeşlik, dostluk ve dayanışma duygularının güçlendirilmesini amaçlayan etkinlikte öğrenciler, yazdıkları mektuplarla gönül köprüleri kurdu.

Öte yandan, gençlik çalışmaları çerçevesinde yürütülen proje ile şehirlerarası etkileşimin artırılması hedefleniyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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