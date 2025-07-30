Bilecikli Genç Yüzücüler Ulusal Gelişim Ligi'nde Başarı Elde Etti

Bilecikli Genç Yüzücüler Ulusal Gelişim Ligi'nde Başarı Elde Etti
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Bolu Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışmada Bilecikli sporcular önemli başarılar elde etti. Dereceye giren sporcular, antrenörleriyle birlikte Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i ziyaret etti.

Bolu Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda düzenlenen 10-11-12 yaş Ulusal Gelişim Ligi ikinci etap müsabakasında Bilecikli sporcular önemli başarılara imza attı.

Yarışmada dereceye giren sporcular Mehmet Efe Kal, Ali Çınar Bilgin, Irmak Genç ve Yusuf Altınkılıç, antrenörleri Uğur Özdemir ve Ümit Çolak ile birlikte Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette sporcuları tek tek tebrik eden İl Müdürü Ramazan Demir, genç yüzücülerin elde ettiği başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Demir, "Sporcularımızın bu yaşta gösterdiği azim ve disiplin, gelecekte çok daha büyük başarıların habercisidir. Antrenörlerimizi ve ailelerini de tebrik ediyor, bu başarıların artarak devam etmesini temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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