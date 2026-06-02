Vali Sözer kapalı pazarda tezgahları tek tek dolaştı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kapalı pazar alanında tezgahları tek tek dolaşarak esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, hayırlı kazançlar diledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kapalı Pazar alanında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazar içerisindeki tezgahları tek tek dolaşan Vali Sözer, esnafla sohbet ederek hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Vatandaşlarla da yakından ilgilenen Vali Sözer, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet ederek hayırlı alışverişler temennisinde bulundu. Pazar alanındaki yoğunluk ve vatandaş ilgisi dikkat çekti.

Vali Faik Oktay Sözer, "Esnafımızın bereketli kazanç elde etmesi, vatandaşımızın huzur ve güven içinde alışverişini yapması bizim için önemlidir. Kapalı Pazar'da gördüğümüz ilgi ve memnuniyet bizleri de mutlu etmiştir. Tüm esnafımıza hayırlı işler diliyorum" dedi. - BİLECİK

