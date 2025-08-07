Bilecik Valisi Sözer, Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Güncelleme:
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Yenipazar ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, iş durumları hakkında bilgi aldı ve pazar tezgahlarını gezdi. Vali, vatandaşların huzuru ve yaşam kalitesini artırmak için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Yenipazar ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek hem çarşıyı hem de pazar yerini ziyaret etti.

İlçe merkezinde sıcak bir ilgiyle karşılanan Vali Sözer, esnafla tek tek sohbet edip iş durumları hakkında bilgi aldı, talep ve önerileri dinledi. Pazar tezgahlarını da gezerek esnafa hayırlı işler dileyen Vali Sözer, alışveriş yapan vatandaşlarla da yakından ilgilendi. Sohbet ettiği vatandaşların görüş ve taleplerini dinleyen Vali Sözer, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı sürdürüldüğünü belirtti. Vali Sözer yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzuru ve yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Devlet olarak her zaman esnafımızın ve halkımızın yanındayız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
