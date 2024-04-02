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Bilecik Valisi Şefik Aygöl Huzurevi Sakinleriyle İftar Yemeğinde Buluştu

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl anlamlı bir iftar daveti düzenleyerek huzurevi sakinleri ile bir araya geldi.

Bilecik Valiliği ile Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar yemeği programında huzurevi sakinleri ağırlandı. Vali Şefik Aygöl, eşi Nazlı Aygöl ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu'nun katıldığı iftar yemeği programı Huzurevi sakinleri ile hem bol sohbetli hem de eğlenceli geçti. Vali Aygöl, iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, "Nerede o eski ramazanlar diyeceğimiz hatıralar biriktiriyoruz. Birisi ise değerli Huzurevi sakinlerimiz ile geçirdiğimiz iftar yemeğimiz oldu. Her zaman yaşlılarımızın elinden tutacağız ki bizlere geçmişten geleceğe ışık tutacaklar" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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