Bilecik Valisi'nden Harmankaya Kanyonu'nda İncelemeler

Bilecik Valisi'nden Harmankaya Kanyonu'nda İncelemeler
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, doğaseverler ve ekstrem spor tutkunları için önemli bir destinasyon olma potansiyeline sahip Harmankaya Kanyonu'nda incelemelerde bulunarak, turizm projeleri hakkında bilgi verdi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Yenipazar ilçesinde yer alan ve doğal yapısıyla dikkat çeken Harmankaya Kanyonu'nda incelemelerde bulundu.

Sarp kayalıkları, derin vadileri ve zengin ekosistemiyle öne çıkan kanyon, doğaseverler ve ekstrem spor tutkunları için önemli bir destinasyon olma potansiyeli taşıyor. Ziyaret kapsamında, bölgede doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı, zipline, kamp ve doğa fotoğrafçılığı gibi aktivitelerin geliştirilmesine yönelik turizm projeleri ele alındı.

Vali Aygöl, incelemeler sonrası yaptığı açıklamada, doğa ve spor tutkunları için önemli bir rota olan Harmankaya Kanyonu'nda gerekli düzenlemelerin yapılacağını belirterek; "Harmankaya Kanyonu, Bilecik'in doğal hazinelerinden biri. Hem doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler hem de ekstrem spor tutkunları için önemli fırsatlar sunuyor. Bu güzelliği en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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