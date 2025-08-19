Bilecik Valisi, Kapalı Pazarı Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kentte her hafta pazartesi günü kurulan kapalı pazarını ziyaret ederek, hem esnafla hem de vatandaşlarla bir araya geldi.

Pazar esnafına hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Vali Sözer, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti. Esnafın taleplerini dinleyen ve çözüm odaklı yaklaşımıyla dikkat çeken Vali Sözer, Bilecik'te yerel ekonominin güçlenmesi adına esnafa her zaman destek verdiklerini dile getirdi. Sözer, "Hemşerilerimizin huzur ve refahı için çalışmaya devam edeceğiz. Esnafımız bizim için sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal hayatın da önemli bir parçasıdır" dedi.

Ziyaret sırasında pazarın genel durumu hakkında bilgi alan Vali Sözer, vatandaşlara da hayırlı alışverişler temennisinde bulundu. - BİLECİK