Bilecik Valisi, Kapalı Pazarı Ziyaret Etti

Bilecik Valisi, Kapalı Pazarı Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, her hafta pazartesi kurulan kapalı pazarı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafa destek sözü veren Vali Sözer, yerel ekonominin güçlenmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kentte her hafta pazartesi günü kurulan kapalı pazarını ziyaret ederek, hem esnafla hem de vatandaşlarla bir araya geldi.

Pazar esnafına hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Vali Sözer, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti. Esnafın taleplerini dinleyen ve çözüm odaklı yaklaşımıyla dikkat çeken Vali Sözer, Bilecik'te yerel ekonominin güçlenmesi adına esnafa her zaman destek verdiklerini dile getirdi. Sözer, "Hemşerilerimizin huzur ve refahı için çalışmaya devam edeceğiz. Esnafımız bizim için sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal hayatın da önemli bir parçasıdır" dedi.

Ziyaret sırasında pazarın genel durumu hakkında bilgi alan Vali Sözer, vatandaşlara da hayırlı alışverişler temennisinde bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Sessiz sedasız geldi! Fenerbahçe'nin yeni yıldızı gece yarısı İstanbul'a indi

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı gece yarısı İstanbul'a indi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 29 milyon euroluk maç

Fenerbahçe'de 29 milyon euroluk maç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.