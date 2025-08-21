Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer Gölpazarı'nda Esnafı Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer Gölpazarı'nda Esnafı Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gölpazarı ilçesinde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında esnafla bir araya gelerek, vatandaşların taleplerini dinledi ve bereketli kazançlar diledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gölpazarı'nda ilçe çarşısını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Sözer, Gölpazarı ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Salı Pazarı'nda tezgah açan esnafa hayırlı işler diledi. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Sözer, vatandaşların taleplerini dinledi. Pazar esnafına bereketli kazançlar dileyen Vali Sözer, ilçe çarşısını da gezerek esnafa bol kazanç temennisinde bulundu. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Sözer, "Yerel yönetimle iş birliği içerisinde ilçeye yönelik çalışmalar sürüyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Burası Hindistan değil Türkiye! Tuvalette kokoreç hazırladılar

Mide bulandıran görüntüler! Tuvalette hazırlayıp, insanlara satıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komisyonda sözlerine Kürtçe başladı, Numan Kurtulmuş anında uyardı

Barış Annesi'nden komisyona damga vuran istek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.