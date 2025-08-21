Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer Gölpazarı'nda Esnafı Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gölpazarı'nda ilçe çarşısını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Sözer, Gölpazarı ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Salı Pazarı'nda tezgah açan esnafa hayırlı işler diledi. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Sözer, vatandaşların taleplerini dinledi. Pazar esnafına bereketli kazançlar dileyen Vali Sözer, ilçe çarşısını da gezerek esnafa bol kazanç temennisinde bulundu. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Sözer, "Yerel yönetimle iş birliği içerisinde ilçeye yönelik çalışmalar sürüyor" dedi. - BİLECİK