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Bilecik TSO'da meslek komitesi ve meclis üyesi seçiminde 12 grupta yarış sürüyor

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Bilecik TSO'da meslek komitesi ve meclis üyesi seçiminde 12 grupta yarış sürüyor
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Bilecik TSO'da meslek komitesi ve meclis üyesi seçimi sabah 08.00'da başladı. 12 meslek grubunun 11'inde 2, 8 nolu grupta 3 liste yarışıyor; saat 17.00'a kadar sürecek seçime katılımın yüksek olduğu görüldü.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) meslek komitesi ve meclis üyesi seçimi başladı.

Bilecik'te TSO'da sabah 08.00'da başlayan meslek komitesi ve meclis üyesi seçiminde 12 meslek grubundan çıkan adaylar kıyasıya yarışıyor. Mavi ve beyaz listenin yarıştığı 12 meslek grubundan 11 grupta 2, 1 grupta ise 3 liste yarışıyor. Saat 17.00'a kadar sürecek olan meslek komitesi ve meclis üyesi seçimine katılımın yüksek olduğu görüldü. 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11 ve 12 gruplarda 2'şer liste, 8 nolu meslek grubunda ise 3 listenin seçime girdiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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