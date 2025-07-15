Bilecik'teki Orman Yangını Sonrası Devlet Destekleri Hızla Ulaştı

Bilecik'te geçtiğimiz ay çıkan ve 9 köyü etkisi altına alan orman yangını sonrası zarar gören çiftçilere devlet destekleri hızla ulaştırıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Soğucakpına Köyü'ne bağlı Kaşıkçı Mahallesi yaşanan orman yangının tamamen kül olurken, birçok hayvanda telef olmuştu. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, bölgeyi ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Zor günleri birlikte aşacağız. Devletimiz her zaman yanınızda" dedi.

Bilecik Valiliği himayesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan yardım çalışmaları kapsamında, yangın sonrası yapılan saha incelemeleriyle ihtiyaçlar belirlenerek üreticilere bin çuval yem, 4 bin balya, 10 yemlik, 6 büyükbaş, 49 küçükbaş hayvan ile 4 hayvan çadırı teslim edildi. Üreticilerin tekrar üretime geçebilmeleri için ayni ve teknik desteklerin aralıksız süreceği açıklandı. - BİLECİK