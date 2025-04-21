Bilecik'teki Gençlik ve Spor Projeleri İncelendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Salih Kablan, Bilecik'te devam eden projeleri yerinde inceledi.

Kablan, KYK yurt inşaatı, Şeyh Edebali Stadyumu ve Söğüt'te bulunan Ertuğrulgazi Gençlik Kampı ve Oba Tematik Parkı projelerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kablan'a eşlik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ve proje sorumluları, yatırımların son durumu ve ihtiyaçları hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Kablan, projelerin bir an önce tamamlanması için gerekli desteğin sağlanacağını belirtti.

Yatırımların gençlerin barınma, sosyal etkinlik ve kültürel faaliyetler gibi ihtiyaçlarına çözüm sunmayı hedeflediği vurgulandı. Kablan, projelerin Bilecik için önemine dikkat çekerek, gençlere daha iyi bir gelecek sunulması için çalışmalara hız verilmesi gerektiğini ifade etti. - BİLECİK