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Bilecik'teki Gençlik ve Spor Projeleri İncelendi

Bilecik'teki Gençlik ve Spor Projeleri İncelendi
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı Salih Kablan, Bilecik'te KYK yurt inşaatı, Şeyh Edebali Stadyumu ve Ertuğrulgazi Gençlik Kampı projelerini yerinde inceledi ve yatırımların gençlerin ihtiyaçlarına çözüm sunmayı hedeflediğini vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Salih Kablan, Bilecik'te devam eden projeleri yerinde inceledi.

Kablan, KYK yurt inşaatı, Şeyh Edebali Stadyumu ve Söğüt'te bulunan Ertuğrulgazi Gençlik Kampı ve Oba Tematik Parkı projelerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kablan'a eşlik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ve proje sorumluları, yatırımların son durumu ve ihtiyaçları hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Kablan, projelerin bir an önce tamamlanması için gerekli desteğin sağlanacağını belirtti.

Yatırımların gençlerin barınma, sosyal etkinlik ve kültürel faaliyetler gibi ihtiyaçlarına çözüm sunmayı hedeflediği vurgulandı. Kablan, projelerin Bilecik için önemine dikkat çekerek, gençlere daha iyi bir gelecek sunulması için çalışmalara hız verilmesi gerektiğini ifade etti. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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