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Bilecik'te Zabıta Ekiplerinden Zincir Marketlerde Fiyat Denetimi

Bilecik'te Zabıta Ekiplerinden Zincir Marketlerde Fiyat Denetimi
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Osmaneli ilçesinde zabıta ekipleri, zincir marketlerde fiyat etiketi denetimi yaparak, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarının uyumunu kontrol etti. Tüketici haklarının korunması adına yürütülen denetimlerin düzenli olarak devam edeceği bildirildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, ürünlerin raf fiyatları ile kasa fiyatlarının uyumlu olup olmadığı titizlikle kontrol edildi.

Denetimler sırasında, tüketici haklarının korunmasına ve vatandaşların haksız fiyat artışlarından etkilenmemesine yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü.

Zabıta ekipleri, halkın ekonomik çıkarlarını gözetmek ve ticari etik kurallarına uygun hareket edilmesini sağlamak adına zincir marketlerdeki fiyat uygulamalarını yakından takip etti. Zabıtalar, bu tür denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirterek, vatandaşların muhtemel mağduriyet yaşamamaları için her türlü önlemin alınacağını ifade etti. Halkın güveni ve ekonomik istikrar için gerçekleştirilen bu çalışmalara ilçe genelinde yoğun bir şekilde devam edileceği kaydedildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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