Bilecik'te 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesiyle Binlerce Çocuğa Yüzme Eğitimi Veriliyor

Bilecik Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında 2023 yılında 6 bin çocuğa yüzme eğitimi verildi.

Bilecik Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında 2024 yılı ocak ayı itibariyle; 685 çocuk, 320 yetişkin, 17 engelli sporcu ve 54 performans grubu sporcularına yüzme eğitimi verilmeye devam ediyor. Öte yandan yüzme eğitimleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Merkez Kapalı Yüzme Havuzunda veriliyor. - BİLECİK