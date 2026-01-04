Bilecik'te spor okullarında yüzme antrenmanları aralıksız sürüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları bünyesinde, Bilecik'te Bahçelievler Kapalı Yüzme havuzunda gerçekleştirilen yüzme antrenmanları aralıksız sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları bünyesinde, Bilecik'te Bahçelievler Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yüzme antrenmanları, uzman antrenörler eşliğinde devam ediyor. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yüzme antrenmanlarında sporcuların doğru kulaç tekniği, nefes kontrolü ve suyla uyum becerilerinin geliştirilmesine odaklanılıyor. Isınma yüzüşlerinin ardından farklı stillerde teknik geliştirme ve set çalışmaları yapılarak sporcuların performansları artırılıyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla sporcuların dayanıklılık, hız ve akıcı yüzüş becerilerinin geliştirilmesi hedeflenirken, yüzmeye yeni başlayan sporcuların da temel teknikleri doğru şekilde öğrenmeleri amaçlanıyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın spor okulları kapsamında yüzme branşında çocuklarımızı ve gençlerimizi uzman antrenörlerimizle buluşturuyoruz. Amacımız, sporcularımızın doğru tekniklerle yüzmeyi öğrenmeleri, fiziksel gelişimlerini desteklemeleri ve sporu yaşamlarının bir parçası haline getirmeleridir" dedi. - BİLECİK