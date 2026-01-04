Haberler

Bilecik'te spor okullarında yüzme antrenmanları aralıksız sürüyor

Bilecik'te spor okullarında yüzme antrenmanları aralıksız sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın organizasyonu ile Bilecik'teki Bahçelievler Kapalı Yüzme Havuzu'nda yüzme antrenmanları uzman antrenörler eşliğinde sürüyor. Antrenmanlar, sporcuların tekniklerini geliştirmeye yönelik olarak düzenleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları bünyesinde, Bilecik'te Bahçelievler Kapalı Yüzme havuzunda gerçekleştirilen yüzme antrenmanları aralıksız sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları bünyesinde, Bilecik'te Bahçelievler Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yüzme antrenmanları, uzman antrenörler eşliğinde devam ediyor. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yüzme antrenmanlarında sporcuların doğru kulaç tekniği, nefes kontrolü ve suyla uyum becerilerinin geliştirilmesine odaklanılıyor. Isınma yüzüşlerinin ardından farklı stillerde teknik geliştirme ve set çalışmaları yapılarak sporcuların performansları artırılıyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla sporcuların dayanıklılık, hız ve akıcı yüzüş becerilerinin geliştirilmesi hedeflenirken, yüzmeye yeni başlayan sporcuların da temel teknikleri doğru şekilde öğrenmeleri amaçlanıyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın spor okulları kapsamında yüzme branşında çocuklarımızı ve gençlerimizi uzman antrenörlerimizle buluşturuyoruz. Amacımız, sporcularımızın doğru tekniklerle yüzmeyi öğrenmeleri, fiziksel gelişimlerini desteklemeleri ve sporu yaşamlarının bir parçası haline getirmeleridir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti

Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı

Tartışma yaratan video! Maduro yürürken tek bir cümle sarf etti
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı

Trump hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı! Bakanı vites yükseltti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kendisinden kaçıp markete sığınan küçük kızı önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı

Küçük kız çocuğunu önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı
Bahçeli: Venezuela'da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı

Bahçeli'den çarpıcı Venezuela çıkışı! "Aynı" dediği bir nokta var
4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı! Bütün köy tek bir ismi işaret etti

4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı: Anneme tecavüz etmiş
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Kendisinden kaçıp markete sığınan küçük kızı önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı

Küçük kız çocuğunu önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır iddiaları doğruladı! İşte geçeceği parti

"Milletin dediğini yapıyorum" deyip katılacağı partiyi ilan etti
Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın özgürlük

Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın Özgürlük