Bilecik'te çiftçiler tarımın yeni dönemine dair bilgilendirildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy'de, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 81 ilde sürdürdüğü saha buluşmaları kapsamında üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekibinin katılımıyla düzenlenen toplantıda çiftçilere; Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları, 2025 Genel Tarım Sayımı, tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modelleri, tarım sigortaları ve hayvancılık çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verildi. Ekipler, üreticilerin sorun, talep ve önerilerini dinleyerek sahadaki ihtiyaçları yerinde değerlendirdi. Tarımda sürdürülebilirlik, verimlilik ve güncel bilgilendirme çalışmalarının il genelinde aralıksız sürdüğü kaydedildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, "Üreticilerimizin bilinçli, güncel ve desteklerden en doğru şekilde yararlanan bir üretim anlayışıyla yoluna devam etmesi için sahada olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK