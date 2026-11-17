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Bilecik'te oynanan futbol maçında jandarma ekipleri sıkı güvenlik önlemi aldı.

Bilecik'te oynanan U-14 Gençler Futbol Müsabakası'nda jandarma ekipleri güvenlik tedbirlerini artırırken, karşılaşmada herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Vezirhan beldesindeki futbol sahasında 14 Kasım'da Vezirhanspor ile Vitraspor karşı karşıya geldi. Yaklaşık 25 seyircinin takip ettiği karşılaşmada jandarma ekipleri tarafından gerekli emniyet tedbirleri alındı.

Sahada oynanan mücadeleyi Vitraspor 7-1 kazanırken, karşılaşma jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri sayesinde olaysız şekilde tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı