Bilecik'te Tarımsal Üretimi Artıracak Büyük Proje Başlatıldı

Bilecik'te Tarımsal Üretimi Artıracak Büyük Proje Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pazaryeri ilçesinde tarımsal üretimi artırmak amacıyla Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri projeleri hayata geçiriliyor. Proje kapsamında küçük tarlalar birleştirilerek çiftçilerin verimliliği artırılacak.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tarımsal üretimi artıracak, verimliliği ve çiftçi gelirlerini yükseltecek büyük bir proje hayata geçiriliyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 1 Eylül 2023 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile ilçede Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri yapımına resmen başladı. Proje kapsamında ilçeye bağlı Ahmetler Köyü'nde küçük parseller birleştirilerek yolsuz araziler yola kavuşuyor. Pazaryeri'nde 12 köy ve 6 mahallede yapılacak olan "AT" ve "TİGH" projeleri ile yapılacak çalışmada proje alanında bulunan aynı kişi ve mirasçılarına ait küçük ölçekli araziler tek bir parselde birleştirildi, isteyen maliklerin hisseleri ise ayrılıp yolu bulunmayan arazilerde tarla içi geliştirme çalışması gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, çalışmalar tamamlandığında çiftçilerin arazilerine erişimin kolaylaşacağını, üretim maliyetlerinin düşeceğini ve tarımsal verimliliğin artacağını vurguladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
6.1'lik deprem sonrası 237 artçı sarsıntı meydana geldi

Bölge beşik gibi, kimse evlere giremiyor! Artçıların şiddeti korkutucu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailecek gittikleri piknik felaketle sonuçlandı

Ailecek gittikleri piknik felaketle sonuçlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.