Bilecik'te Tarımcıdan Yangınzedelere Destek: Borçları Süresiz Erteledik

Bilecik'te Tarımcıdan Yangınzedelere Destek: Borçları Süresiz Erteledik
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Bilecik'te bir tarım aletleri işyeri sahibi, yangından etkilenen çiftçilerin borçlarını süresiz ertelediklerini açıkladı. Yangında zarar gören köyler 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi.

Bilecik'te bir tarım aletleri ve ürünler satan işyeri sahibi Ali Özdemir, yangından etkilenen ve kendilerine borcu olan çiftinin borçlarını süresiz ertelediklerini söyledi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına almıştı. 3 gün havadan ve karadan binlerce kişinin canla başla çalışarak kontrol altına almaya çalıştığı alevler yağan yağmurun etkisiyle kısmen kontrol altına alımıştı. Yangında tamamen yanan Köprücek, Tongurlar ve Soğucakpınar köyleri 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' olarak ilan edilmişti.

" Alacaklarımızı süresiz erteledik"

Bilecik'te bir tarım aletleri ve ürünler satan işyeri sahibi Ali Özdemir, "Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız yangın felaketi hepimizin yüreğini yakmıştır. Bu zor günlerde, 15 yıldır Bilecik'te çiftçilerimize hizmet veren Porta Tarım ailesi ve yönetimi olarak, hemşerilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isteriz. Yangından etkilenen, Osmaneli ilçemize bağlı Soğucakpınar Köyü Kaşıkçı Mahallesi, Gölpazarı ilçemize bağlı Tongurlar, Urgancılar ve Köprücek köylerinde yaşayan kıymetli çiftçilerimize, bugüne kadar sunduğumuz vadeli satış hizmetlerine ilişkin tüm alacaklarımızı süresiz olarak erteleme kararı almış bulunuyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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