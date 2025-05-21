Bilecik'te Tarım Faaliyetleri Toplantısı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile bir araya gelerek ilçedeki tarım faaliyetlerini görüştü.

İkili, Bilecik'İn tarımsal üretim kapasitesi, kırsal kalkınma projeleri ve bakanlık destekleri ele alırken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri yürütülen çalışmaların detaylarını paylaşarak bölgenin tarım ve hayvancılık alanındaki gelişim süreci hakkında bilgilendirme yaptı. Vali Aygöl, tarımın Bilecik için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, çiftçilerin desteklenmesi ve tarımsal projelerin genişletilmesi noktasında çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Toplantı kapsamında, üreticilere yönelik teşvikler, sulama projeleri ve bölgesel kalkınma stratejileri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, kurum olarak üreticilere sağlanan destekleri aktararak, yapılan çalışmaların bölge ekonomisine katkı sağlayacağını, tarımsal kalkınmanın sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekti. - BİLECİK