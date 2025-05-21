Bilecik'te Tarım Faaliyetleri Toplantısı

Bilecik'te Tarım Faaliyetleri Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile birlikte tarım faaliyetlerini görüştü. Toplantıda kırsal kalkınma projeleri ve tarımsal desteklerin önemi vurgulandı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile bir araya gelerek ilçedeki tarım faaliyetlerini görüştü.

İkili, Bilecik'İn tarımsal üretim kapasitesi, kırsal kalkınma projeleri ve bakanlık destekleri ele alırken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri yürütülen çalışmaların detaylarını paylaşarak bölgenin tarım ve hayvancılık alanındaki gelişim süreci hakkında bilgilendirme yaptı. Vali Aygöl, tarımın Bilecik için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, çiftçilerin desteklenmesi ve tarımsal projelerin genişletilmesi noktasında çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Toplantı kapsamında, üreticilere yönelik teşvikler, sulama projeleri ve bölgesel kalkınma stratejileri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, kurum olarak üreticilere sağlanan destekleri aktararak, yapılan çalışmaların bölge ekonomisine katkı sağlayacağını, tarımsal kalkınmanın sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi

Tunceli Valisi merkeze çekildi
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana

Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket

İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da 3 bin 41 özel halk otobüsü yarın kontak kapatacak

Yarına dikkat! İstanbul'da hayatı felç edecek bir grev var
Bodrum otel ve plaj fiyatları cep yakıyor

Tatilcilerin cebi yanacak! Bodrum'da plaj fiyatı akılalmaz boyutta
18 milyon liraya restore edilen dev tapınak bir anda çöktü

18 milyon liraya restore edilen dev tapınak yerle bir oldu
Altay Bayındır UEFA Avrupa Ligi'nde tarihe geçmeye hazırlanıyor

Altay Bayındır tarihe geçiyor
İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi

Operasyon düzenlenen evden İmamoğlu'nun sakladığı telefon çıktı
Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor

İstanbul'un ardından bir şehre daha metrobüs geliyor
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

Ronaldo kadar olamadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.