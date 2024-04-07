Bilecik'te 'SİBERAY' Programıyla Vatandaşlar Bilinçlendirildi

Bilecik'te sokaklarda 'SİBERAY' programı çerçevesinde vatandaşlar bilinçlendirildi.

Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi-manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan 'SİBERAY' programı çerçevesinde; internetin güvenli kullanımı, teknoloji bağımlılığı, sahte web siteleri gösterime girecek 'Ekip Siberay Güneş Fırtınası' adlı sinema filmi ile ilgili afişler asılarak, vatandaşlar bilgilendirildi. - BİLECİK